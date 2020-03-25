شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يستمر بالارتفاع – تحليل - 25-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت مزيد من الميل الصاعد ليستقر فوق حاجز 30.00 الآن، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي، ونعتقد بأن الطريق مفتوح أمام تحقيق أهدافنا التي تبدأ عند 31.55 وتمتد إلى 32.50.

المتوسط المتحرك 50 يدعم السعر من الأسفل، معززاً فرص تحقيق مزيد من المكاسب خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يشترط الثبات فوق مستوى 29.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 29.00 والمقاومة 33.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد