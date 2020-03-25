شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يبدأ بإيجابية – تحليل - 25-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح سعر النفط تداولات اليوم بإيجابية ملحوظة ليقترب من حاجز 26.00 دولار، معززاً التوقعات بتحقيق مزيد من المكاسب على المدى اللحظي، بانتظار استمرار الميل الصاعد لزيارة أهدافنا الإيجابية التي تبدأ عند 27.65 ثم 28.60.
من هنا، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة خلال الجلسات القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 24.25.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.00 والمقاومة 28.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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