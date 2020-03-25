شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تجتاز الهدف الأول – تحليل - 25-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر الفضة من اختراق مستوى 14.17 وأغلق الشمعة اليومية فوقه، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا التالي الذي يتواجد عند 15.08.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 14.17 سيضع السعر تحت ضغط سلبي تبدأ أهدافه باختبار مستوى 13.05 قبل تحديد مصير الاتجاه التالي بشكل أوضح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.00 والمقاومة 15.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد