الذهب يحقق الهدف الثاني – تحليل - 25-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات هبوطاً بشكل ملحوظ بعد ملامسة مستوى 1633.60، حيث وجد مقاومة قوية هناك، ليجري اختباراً لأرضية الدعم التي شكّلها فوق مستوى 1599.10 بعد اختراقه مسبقاً، بانتظار الارتكاز على هذا المستوى للارتداد صعوداً واستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي والقصير، مع التذكير بأن اختراق 1633.60 سيدفع السعر إلى 1689.30 كمحطة تالية.
وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 1599.10 سيضغط على السعر لاختبار مستوى 1571.20 بشكل مباشر قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1590.00 والمقاومة 1650.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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