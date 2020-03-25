شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يبدأ بسلبية – تحليل - 25-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات إيجابية يوم أمس ليختبر مستوى 1.4530 وحافظ على ثباته دونه، لكنه يبدأ اليوم بميل هابط ملحوظ، حيث يبدأ الضغط على خط الاتجاه الصاعد الذي يظهر بالصورة، بانتظار كسر هذا المستوى للتوجه نحو 1.4264 كمحطة سلبية أولى.

لذلك، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن كسر 1.4264 سيضع السعر تحت ضغط سلبي إضافي يصل هدفه التالي إلى 1.4015، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 1.4530 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4264 والمقاومة 1.4500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط