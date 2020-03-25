شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يعود لاختبار المقاومة – تحليل - 25-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجد زوج الدولار مقابل الين دعم قوي عند مناطق 110.00، ليرتد صعوداً ويختبر المقاومة المحورية التي تظهر بالصورة من جديد، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن الثبات فوق 111.25 سيدفع السعر للخروج من القناة الرئيسية الهابطة والتحول نحو الارتفاع على المدى القصير والمتوسط.

وحتى الآن، لا يزال الاتجاه الهابط مرجحاً للفترة القادمة ما لم يؤكد السعر اختراق مستوى 111.25، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي الأول يتواجد عند 109.06.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 110.00 والمقاومة 112.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط