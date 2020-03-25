شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يصل إلى الهدف الأول – تحليل - 25-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بالارتفاع ليصل إلى هدفنا الأول المنتظر عند 1.1830، مع الإشارة إلى أن السعر سجّل قاع صاعد مؤخراً، ليدعم فرص تحقيق مزيد من التصحيح الصاعد خلال الفترة القادمة، حيث يمثّل اختراق المستوى المذكور مفتاح التوجه نحو 1.2093 بشكل مباشر.

من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد، مع الانتباه إلى أن كسر 1.1590 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر للانخفاض من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1700 والمقاومة 1.1930

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد