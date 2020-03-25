شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 25-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى زوج اليورو مقابل الدولار تداولات يوم أمس فوق مستوى 1.0770، ليحافظ على سيناريو الاتجاه التصحيحي الصاعد قائماً للفترة القادمة، منتظماً داخل القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالصورة، ويحصل على إشارة تقاطع إيجابي من خلال مؤشر ستوكاستيك.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على ترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي، والذي تبدأ أهدافه باختراق مستوى 1.0840 لتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو 1.0966 كمحطة تالية، مع الانتباه إلى أن كسر 1.0760 سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف زيارة مناطق 1.0637 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0720 والمقاومة 1.0920

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد