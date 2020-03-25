شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي يعلن انخفاض مخزونات النفط على عكس التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن معهد البترول الأمريكي انخفاض مخزون الخام بحوالي 1.25 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون ارتفاعها بنحو 2.5 مليون برميل.

وانخفض مخزون البنزين 2.6 مليون برميل بينما تراجع مخزون المقطرات بحوالي 11.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

وسوف تعلن إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء عن القراءة الرسمية التي تؤثر بشكل كبير في تحركات أسعار النفط.

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