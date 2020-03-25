شكرا لقرائتكم خبر عن سهما "فيزا" و"ماستر كارد" يحققان ارتفاعاً قوياً هو الأكبر منذ سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهما "ماستر كارد" و"فيزا" بشكل قوي خلال تداولات الثلاثاء ليحققا مكاسب هي الأكبر على أساس يومي بالنسبة المئوية منذ سنوات.



تأتي هذه المكاسب القوية في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق العالمية عن كثب تصويت الكونجرس الأمريكي على حزمة التحفيز المالي الضخمة المقدرة بتريليون يدولار.



وتهدف هذه الحزمة لتمويل ودعم الاقتصاد الأمريكي وتقديم المساعدة للشركات والأفراد في ظل تداعيات فيروس "كورونا".

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ونتيجة لتفشي الفيروس وتأثيره الضار، اضطرت شركات من بينها "ماستر كارد" و"فيزا" لخفض توقعاتها بشأن نتائج الأعمال الفصلية في الربع الأول من العام الجاري.



وفي ختام الجلسة، قفز سهم "ماستر كارد" بنسبة 16.6% إلى 238 دولارا، وهي المكاسب الأكبر منذ عام 2008، وسجل أعلى سعر عند 238.4 دولار وأقل سعر عند 215 دولار.



وارتفع سهم "فيزا" بنسبة 13.8% إلى 154.8 دولار، وسجل اعلى سعر عند 155.2 دولار وأقل سعر عند 143.1 دولار.