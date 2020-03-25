شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "بوينج" يقفز بحوالي 21% مدعوما بتصريحات "ترامب" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "بوينج" خلال تعاملات الثلاثاء وعزز مكاسبه بشكل قوي في أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".



وصرح "ترامب" لـ"فوكس نيوز" بأن الحكومة الفيدرالية لن تسمح بانهيار صانعة الطائرات الأمريكية وسوف تقدم لها ين العون.



وأضاف "ترامب" بأن هذه المساعدات لنن تكون لفترة طويلة بل ستكون مؤقتة، وسوف تقدم "بوينج" المقابل للحصول عليها.

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هذا، وقد أشار الرئيس الأمريكي إلى ان المقابل هنا ربما يكون تقديم "بوينج" أسهما ومزايا لدافعي الضرائب من المواطنين والشركات.



وتجدر الإشارة إلى أن "بوينج" تعاني من تفشي كورونا وتأثيره السلبي على أعمالها كما انها لا تتلقى مشتريات من جانب شركات الطيران بسبب حظر السفر جواً.



وعلاوة على ذلك، لا تزال طائرات "بوينج" طراز "737 ماكس" متوقفة عن العمل منذ مارس/آذار عام 2019.



وعلى صعيد التعاملات، قفز سهم "بوينج" بنسبة 20.8% وأغلق الجلسة عند 127.6 دولار، وسجل أعلى سعر عند 127.9 دولار بينما سجل أقل سعر عند 116.1 دولار.