شكرا لقرائتكم خبر عن «داو جونز» يحقق أكبر أرباح منذ 1933 والان نبدء بالتفاصيل
وارتفع داو 2112.98 نقطة بما يعادل 11.37 بالمائة ليصل إلى 20704.91 نقطة، فيما ارتفع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقاً 209.93 نقطة أو 9.38 بالمائة مسجلاً 2447.33 نقطة.
كما صعد المؤشر ناسداك المجمع 557.18 نقطة أو 8.12 بالمائة إلى 7417.86 نقطة.
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