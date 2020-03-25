الارشيف / الاقتصاد

«داو جونز» يحقق أكبر أرباح منذ 1933

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن «داو جونز» يحقق أكبر أرباح منذ 1933 والان نبدء بالتفاصيل

سجل مؤشر داو جونز الصناعي اليوم، أكبر أرباحٍ له منذ عام 1933، متأثراً بالأنباء الواردة عن قرب التوصل إلى اتفاق على حزمة إنقاذ اقتصادي.

وارتفع داو 2112.98 نقطة بما يعادل 11.37 بالمائة ليصل إلى 20704.91 نقطة، فيما ارتفع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقاً 209.93 نقطة أو 9.38 بالمائة مسجلاً 2447.33 نقطة.

كما صعد المؤشر ناسداك المجمع 557.18 نقطة أو 8.12 بالمائة إلى 7417.86 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «داو جونز» يحقق أكبر أرباح منذ 1933 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا