شكرا لقرائتكم خبر عن «داو جونز» يحقق أكبر أرباح منذ 1933 والان نبدء بالتفاصيل

سجل مؤشر داو جونز الصناعي اليوم، أكبر أرباحٍ له منذ عام 1933، متأثراً بالأنباء الواردة عن قرب التوصل إلى اتفاق على حزمة إنقاذ اقتصادي.

وارتفع داو 2112.98 نقطة بما يعادل 11.37 بالمائة ليصل إلى 20704.91 نقطة، فيما ارتفع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقاً 209.93 نقطة أو 9.38 بالمائة مسجلاً 2447.33 نقطة.

كما صعد المؤشر ناسداك المجمع 557.18 نقطة أو 8.12 بالمائة إلى 7417.86 نقطة.