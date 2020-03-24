شكرا لقرائتكم خبر عن الداو جونز يقفز بأكثر من 11% ويغلق على مكاسب يومية هي الأكبر منذ عام 1933 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الثلاثاء وعززت مكاسبها مسجلة أفضل أداء يومي منذ عام 1933 الذي يوافق أزمة الكساد الكبير في الولايات المتحدة.



يأتي ذلك في ظل استعداد الكونجرس الأمريكي للموافقة على تمرير حزمة تحفيز مالي بتريليوني دولار لدعم الاقتصاد واالشركات والأسر لمواجهة فيروس "كورونا" وأضراره.



وكان وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشن" قد أكد قدرة بلاده على احتواء الفيروس التاجي خلال 12 أسبوعاً.



وصرح الرئيس "دونالد ترامب" بأنه يريد استمرار الحياة العادية حتى عيد الفصح وربما بعدها يقرر اتخاذ قرارات أكثر صرامة حال تفاقم الأزمة.



وكشفت بيانات حكومية عن انخفاض نشاط القطاع الخدمي الأمريكي إلى أدنى مستوى على الإطلاق خلال الشهر الجاري في إشارة إلى أضرار فيروس "كورونا" على الاقتصاد الأكبر في العالم، كما تراجع نشاط الصناعات التحويلية خلال هذا الشهر.

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وفي سوق الخام، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 2.8% مغلقا عند 24.01 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 25.1 دولار وأقل سعر عند 23.1 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 0.4% وأغلق عند 27.15 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 28.6 دولار وأقل سعر عند 27.1 دولار.



وفي ختام الجلسة، قفز "داو جونز" بنسبة 11.4% (ما يعادل 2113 نقطة) إلى 20705 نقاط، وسجل اعلى مستوى عند 20737 نقطة وأقل مستوى عند 19649 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 8.1% (ما يعادل 557 نقطة) إلى 7418 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 7418 نقطة واقل مستوى عند 7169 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 9.4% (ما يعادل 210 نقاط) إلى 2447 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 2449 نقطة وأقل مستوى عند 2344 نقطة.