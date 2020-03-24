شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الصويا تواصل ارتفاعها وتغلق قرب أعلى مستوى في أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تعاملات الثلاثاء مدعومة بالطلب على السلع والمعادن، ومن بينها المنتجات الزراعية في ظل ترقب حزمة التحفيز المالي في الولايات المتحدة.



ويستعد الكونجرس الأمريكي للموافقة على حزمة تحفيز بتريليوني دولار لدعم الاقتصاد والشركات والأفراد في عدد من الصناعات الأمر الذي ينعكس إيجابياً على كافة القطاعات.

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كما هدأت الضغوط عن السلع الزراعية في ظل انخفاض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 102.03 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 102.2 نقطة وأقل مستوى عند 101.05 نقطة.



كان وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوتشن" قد صرح بأن بلاده قادرة على احتواء "كورونا" خلال 12 أسبوعاً مشيراً إلى ان حزمة التحفيز المالي الضخمة ستسهم في تخفيف تداعيات المرض.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الصويا عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 0.2% إلى 8.86 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 8.87 دولار وأقل سعر عند 8.72 دولار.