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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة تقفز 7.5% مدعومة بالطلب القوي على المعادن النفيسة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مدعومة بالطلب القوي على المعادن النفيسة والصناعية وأسواق الأسهم على مستوى العالم.
وتلقت الفضة دعما من التفاؤل بشأن حزمة التحفيز المالي في الولايات المتحدة والتي تقدر بتريليون دولار، ويستعد الكونجرس لتمريرها.
وأبدى العديد من المحللين والمراقبين تفاؤلا بشان جهود حكومات الدول حول العالم لاحتواء الفيروس التاجي.
كانت بيانات حكومية قد أظهرت انخفاض نشاط القطاع الخدمي الأمريكي إلى أدنى مستوى على الإطلاق خلال الشهر الجاري في إشارة إلى أضرار فيروس "كورونا" على الاقتصاد الأكبر في العالم.
وفي غضون ذلك، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 102.03 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 102.2 نقطة وأقل مستوى عند 101.05 نقطة.
وفي ختام الجلسة، قفزت أسعار الفضة عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 7.5% إلى 14.257 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 14.42 دولار وأقل سعر عند 13.22 دولار.
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