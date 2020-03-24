شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع بأكثر من 1%عقب بيانات القطاع الصناعي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل الجهود بالمملكة المتحدة لاحتواء فيروس "كورونا" بالإضافة إلى صدور بيانات حكومية إيجابية في القطاع الصناعي.



ولا يزال عدد الإصابات والوفيات بالفيروس التاجي في ارتفاع مستمر عالميا وعلى الصعيد المحلي في بريطانيا، وهو ما دفع رئيس الوزراء "بوريس جونسون" لاتخاذ العديد من الإجراءات لاحتوائه.



وأكد "جونسون" ان الحكومة منحت الشرطة صلاحيات كبيرة في ضبط حركة المواطنين وتقييدها مع إغلاق المقاهي والحانات والمطاعم وقاعات السينما وغيرها من المناطق العامة تجنبا لارتفاع عدد الإصابات بالفيروس.

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كما أمر "جونسون" بتقييد تواجد أكثر من اثنين معاً في المناطق العامة مع إمكانية فرضة غرامات باخظة على المخالفين.



وأظظهرت بيانات حكومية أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية البريطاني ارتفع إلى 48 نقطة في الشهر الجاري بينما توقع محللون تسجيل القراءة 45.1 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.5% إلى 1.172، وسجل أعلى سعر عند 1.1801 وأقل سعر عند 1.1508.