شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع ويحقق أكبر مكاسب يومية منذ عام 1984 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء بشكل قوي مدعومة بالطلب على المعادن النفيسة وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، ورغم التفاؤل بشان حزمة التحفيز في الولايات المتحدة.



ويستعد الكونجرس الأمريكي للتصويت على حزمة تحفيز مالي بتريليوني دولار لدعم كافة الجوانب الاقتصادية والشركات والأسر في مواجهة تداعيات فيروس "كورونا".

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وأظهرت بيانات حكومية انخفاض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي الأمريكي إلى 39.1 نقطة في الشهر الجاري، وهو المستوى الأدنى على الإطلاق، كما هبط أيضا مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية إلى 49.2 نقطة هذا الشهر.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 102.03 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 102.2 نقطة وأقل مستوى عند 101.05 نقطة.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم أبريل/نيسان بنسبة 6% أو ما يعادل 93.2 دولار إلى 1660.8 دولار للأوقية، وهي أكبر مكاسب بالدولار منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 1984، وأكبر مكاسب يومية بالنسبة المئويةة منذ مارس/آذار عام 2009.