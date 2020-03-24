شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يقلص خسائره مع ترقب التصويت على حزمة التريليوني دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم وسط إقبال من المستثمرين على أسواق الأسهم والمعادن النفيسة والصناعية.



يأتي ذلك وسط ترقب عن كثب لتصويت الكونجرس الأمريكي على حزمة التحفيز المالي المقدرة بتريليوني دولار والتي فشل مجلس الشيوخ في تمريرها حتى الآن.



لكن زعماء الجمهوريين والديمقراطيين بالكونجرس الأمريكي أكدوا في تصريحات على تفاؤلهم إزاء قرب الاتفاق بشأن هذه الحزمة الضخمة.

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وكانت إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد اقترحت هذه الحزمة لمساعدة الشركات والصناعات المختلفة على مواجهة تداعيات فيروس "كورونا" كما تتضمن إرسال أموال مباشرة للمواطنين.



وكشفت بيانات حكومية اليوم عن انخفاض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي الأمريكي إلى 39.1 نقطة في الشهر الجاري، وهو المستوى الأدنى على الإطلاق، كما هبط أيضا مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية إلى 49.2 نقطة هذا الشهر.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 102.03 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 102.2 نقطة وأقل مستوى عند 101.05 نقطة.