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العدل تفعل بيع وشراء العقارات الكترونيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بإطلاق المرحلة الأولى من خدمة نقل ملكية العقارات الكترونيا، وذلك بتفعيل البيع والشراء في عملية الكترونية بالكامل، للعقارات التي لا تتجاوز مساحتها 2500 متر مربع.

ويأتي ذلك ضمن مبادرة #العدل عن بعد، التي تتماشى مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، إذ تتم عملية الإفراغ وفق إجراءات تضمن حقوق جميع الأطراف.

وقالت الوزارة: إن الخدمة متاحة من خلال بوابة ناجز najiz.sa، مضيفة أن نقل ملكية العقار الكترونيا سيتم من خلال حساب بنكي وسيط يتولى عملية التسليم والاستلام لمبلغ المبايعة، مشيرة إلى أن هذه الخدمة ستتاح في البداية لأصحاب العقارات الذين يملكون حسابا في البنك الأهلي التجاري، على أن يتم التوسع في الخدمة خلال الأيام المقبلة لتشمل المتعاملين مع بقية البنوك المحلية.

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وأوضحت الوزارة أن نقل ملكية العقار الكترونيا له اشتراطات يجب توفرها، كأن يكون البيع مباشرا «بين البائع والمشتري دون وكلاء»، وأن يكون الطرفان سعوديين، ولديهما حساب مفعل في أبشر، على أن تتم العملية خلال 24 ساعة بعد إنشاء الطلب وقبوله من قبل المشتري.

وسيتمكن المستفيدون من نقل الملكية العقارية بالكامل دون الحاجة لزيارة كتابات العدل، في عملية الكترونية متكاملة من خلال الحساب البنكي الوسيط. وذلك بالشراكة مع مؤسسة النقد العربي السعودي والبنك الأهلي التجاري، حيث يتم إنشاء حساب بنكي وسيط لكل عملية نقل ملكية عقارية، وذلك ليتم استلام مبلغ المبايعة من المشتري من خلال قيامه بالتحويل على الحساب وعند اكتمال المبلغ يقوم النظام بتحويل المبلغ للمالك ثم يتم نقل ملكية العقار لحظيا للمشتري لتتم العملية بشكل الكتروني متكامل دون تدخل بشري.

وأبانت الوزارة أن إطلاق الخدمة يأتي تسهيلا على المستفيدين ولخدمتهم والحرص على سلامتهم، مشيرة إلى أن بوابة الخدمات العدلية ناجز najiz.sa تقدم أكثر من 120 خدمة.

المرحلة الأولى من خدمة نقل ملكية العقارات الكترونيا

تتضمن تفعيل البيع والشراء للعقارات بمساحة لا تتجاوز 2500 متر مربع

الخدمة متاحة من خلال بوابة ناجز najiz.saنقل الملكية الكترونيا من خلال حساب بنكي وسيط يتولى عملية التسليم والاستلام لمبلغ المبايعة

الخدمة ستتاح في البداية لأصحاب العقارات الذين يملكون حسابا في البنك الأهلي التجاري

التوسع في الخدمة خلال الأيام المقبلة لتشمل المتعاملين مع بقية البنوك المحلية

آلية عمل نقل الملكية

أن يكون البيع مباشرا بين البائع والمشتري دون وكلاء

أن يكون الطرفان سعوديين

لديهما حساب مفعل في أبشر

أن تتم العملية خلال 24 ساعة بعد إنشاء الطلب وقبوله من قبل المشتري

يتم إنشاء حساب بنكي وسيط لكل عملية نقل ملكية عقارية

استلام مبلغ المبايعة من المشتري من خلال التحويل على الحساب

عند اكتمال المبلغ يقوم النظام بتحويل المبلغ للمالك

يتم نقل ملكية العقار لحظيا للمشتري وبشكل الكتروني متكامل دون تدخل بشري

شروط نقل الملكية الكترونيا