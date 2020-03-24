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«الصناعة» تدعو المنشآت الصناعية لتخفيض العاملين إلى 40%

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية لجميع المنشآت الصناعية والتعدينية على وجوب الالتزام بالتوجيهات الرسمية، بتقليل أعداد العاملين بخطوط الإنتاج للحدود الضرورية الدنيا، وبما لا يتجاوز 40% للمكاتب الإدارية التابعة للوحدات التشغيلية، وذلك للقطاعات غير المستثناة، والإيقاف المباشر والتام لكل الأعمال بالمكاتب الرئيسة، وتفعيل الممارسات المثالية، لدرء انتشار الفيروس بالمخالطة والتجمعات.

وشددت الوزارة في تعميم وجهته للمنشآت الصناعية والتعدينية أمس، على المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق شركائها بالقطاع الصناعي والتعديني، و»تنظر بعين التقدير والاعتزاز لكل عامل في المجال الصناعي والتعديني، لجهودهم وعطائهم، وتؤكد أن عملهم في هذه الظروف، مع أخذ الاحتياطات الصحية المطلوبة، هو استشعار للمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم، كما أنهم أحد قدرات وطننا العالية التي نعول عليها كثيراً للخروج من هذه المرحلة وتجاوزها إلى مرحلة أكثر إشراقا بعون الله».

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وأشارت الوزارة إلى أنها ستتابع الوزارة بحزم في ذات الوقت، من خلال الهيئات التنفيذية بمنظومتها، التزام المنشآت الصناعية والتعدينية بالتوجيهات الحكومية كافة، كما ستكثف الجولات التفتيشية والرقابية لمتابعة التزام وامتثال ملاك المصانع والمنشآت للتوجيهات.

وستباشر الوزارة الرفع بشكل مستمر وآني للجهات المختصة، لتطبيق العقوبات التي تصل إلى الإغلاق للمنشآت المخالفة، حماية للعاملين وأسرهم.

ودعت الوزارة العاملين كافة إلى التواصل معها عبر وسائل التواصل التالية، للإبلاغ عن أي تجاوزات يلاحظونها، عبر موقع الوزارة mim.gov.sa، والبريد الالكتروني infomim.gov.sa، والهاتف: 0112831700 .