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«التجارة» تتابع استمرارية أعمال المنشآت المستثناة في تقديم خدماتها للمستهلكين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

وقفت الفرق الرقابية لوزارة التجارة على المنشآت التجارية المستثناة من منع التجول، والتي شملت البقالات، والهايبر ماركت، ومحال بيع الخضراوات والفواكه، و محال بيع الدواجن واللحوم، ومحال بيع الأسماك والمخابز ومحطات الوقود، لأجل التأكد من استمرارية الأعمال المقدمة للمستهلك.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق امدادات السلع التموينية والضرورية.

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وأوضحت أنه بإمكان المستهلكين استخدام التطبيقات الالكترونية للتوصيل خلال فترة منع التجول، وطلب كل ما يحتاجونه من سلع تموينية واستهلاكية من خلال هذه التطبيقات.

وحثت وزارة التجارة المواطنين والمقيمين كافة على استخدام تطبيقات التوصيل الالكترونية، لطلب احتياجاتهم من مواد تموينية واستهلاكية خلال فترة السماح بالتجول أيضا، وعدم الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين وامتثالا لأوامر القيادة الرشيدة.

وأكدت «التجارة» أنها مستمرة في استقبال البلاغات والشكاوى طوال الـ 24 ساعة عبر تطبيق «بلاغ تجاري» على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app ، أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الالكتروني لوزارة التجارة.