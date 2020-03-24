اخبار اقتصاد اليوم .. البنك المركزى يعلن مواعيد العمل بالبنوك خلال فترة تطبيق حظر التجول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء عددا من الأحداث الاقتصادية والتي تم رصدها على صفحات الخليج 365 وكان من بينها إعلان البنك المركزى عن المواعيد الجديدة لعمل البنوك فى ظل الإجراءات الاحترازية الجديدة، إضافة إلى أسعار العملات والذهب وموشرات البورصة المصرية.

وزير المالية: إلزام المنافذ الجمركية بتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية الوقائية من كورونا

الدكتور محمد معيط وزير المالية

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تشهدها المنافذ الجمركية في إطار خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، على ضوء الوضع الوبائي الدولي المتغير للفيروس، وفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية.

وأكد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أن هناك تنسيقًا كاملًا بين مصلحة الجمارك ومختلف الجهات المعنية بالدولة، لضمان التعامل الوقائي والاحترازي الأمثل وفق المعايير الدولية، وتم التشديد على ضرورة عرض جميع الرسائل الواردة من الدول المتأثرة بفيروس كورونا المستجد، على إدارة الحجر الصحي بالموانيء وعدم التعامل مع أي حاويات إلا بعد التطهير وتقديم إفادة بذلك، أو تأشيرة على الشهادة الجمركية للتطهير من قِبل الحجر الصحي، وذلك حفاظًا على الصحة العامة، وعدم انتقال أي فيروسات أو أمراض داخل البلاد.

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

طارق عامر محافظ البنك المركزى

قرر البنك المركزي المصرى، منح المنشآت السياحية قروضا لعامين وفترة سماح 6 أشهر لسداد مرتبات العاملين والتزاماتها تجاه الموردين وأعمال الصيانة.

وقال البنك المركزى المصرى، فى تعليمات ينشرها ”الخليج 365”، إنه بالإشارة إلى المبادرات الصادرة عن البنك المركزي لدعم قطاع السياحة، وآخرها تلك الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ فى 8 يناير2020 وتعديلاته اللاحقة التي تم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لتمويل الشركات والمنشآت السياحية التي ترغب في إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بسعر عائد 8% يحسب على أساس متناقص، فقد تقرر إضـافة بنـد لتلك لمبـادرة بإمكانية منح تسهيلات ائتمانية تسدد على مدة حدها الأقصي عامين، بالإضافة إلى فترة سماح لا تزيد عن 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح يتم خلالها رسملة العوائد.





رسميًا.. البنك المركزى يعلن مواعيد العمل بالبنوك خلال فترة تطبيق حظر التجول

قال البنك المركزى المصرى، اليوم الثلاثاء، فى بيان رسمى، إنه نظرًا للظروف الحالية التى تمر بها البلاد وفى سبيل اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادى انتشار فيروس كورونا، وفى ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر حركة المواطنين على كافة الطرق اعتباراً من الـ 7 مساءً وحتى 6 صباحاً لمدة أسبوعين، فقد تقرر تعديل مواعيد العمل بالقطاع المصرفى لتصبح، بالنسبة للجمهور من الساعة التاسعة والنصف صباحاً إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.

وأضاف البنك المركزى المصرى، أنه بالنسبة لمواعيد عمل الموظفين، ستكون من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية بعد الظهر، وذلك لحين صدور تعليمات أخرى.





المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يعاود التراجع بجلسة الثلاثاء بنسبة 2.76%

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا السوق الرئيسى والأوسع نطاقاً فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 6.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 533.898 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 261.6 مليون ورقة مالية بقيمة 761.9 جنيه، عبر تنفيذ 26.4 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 63.1% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 33.19%، والعرب على 3.7% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 56.23% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 43.76%.

الرقابة المالية تعلن تعديل مواعيد عمل شركات التأمين من 9 صباحا إلى 2 ظهرا

الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعديل العمل بقطاع التأمين ليصبح من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الظهر، مع الوضع في الاعتبار أن ساعات العمل بهيئة الرقابة المالية تم تعديلها لتصبح من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا.

يأتى ذلك في ضوء الظروف الحالية التي تمر بها البلاد من اتخاذ عددا من الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادى انتشار فيروس كورونا المستجد، وما استجد من صدور قرار رئيس الوزراء بحظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا لمدة أسبوعين.

البترول: توسيع أنشطة "صان مصر" بالعراق والأردن وأفريقيا

المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن دعم شركات صيانة المشروعات البترولية المتخصصة والاستثمار في بناء كوادرها البشرية يحقق أهدافا حيوية لقطاع البترول في مقدمتها زيادة الإنتاج والاستغلال الأمثل للأصول والمعدات، فضلا عن تحقيق الأمن والسلامة بالمنشآت والمواقع الإنتاجية.

وأوضح أن برامج الصيانة المستمرة تعد ركنا اساسيا لتحقيق تلك الأهداف، مشيرا إلى أن شركات قطاع البترول المتخصصة في أعمال الصيانة البترولية تحقق استفادة كبيرة للقطاع وتلبى احتياجاته من أعمال الصيانة المتخصصة بسرعة وكفاءة، وأن أداء هذه الشركات وتطبيقها لأعلى معايير الجودة في تنفيذ اعمالها حقق سمعة متميزة لها اقليمياً وأدى لنجاحها في اقتحام أسواق جديدة خارج مصر في الدول العربية والافريقية يدعمها في ذلك خبراتها العريضة وكوادرها المؤهلة.

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تأجيل جميع جمعيات الشركات القابضة للكيماويات بسبب كورونا

المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية

كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أنه تقرر تأجيل كل جمعيات الشركات التابعة التى لم تنعقد كإجراء احترازي للتعامل مع فيروس كورونا، لا سيما أن الفيروس يمثل تحديًا كبيرًا وقد يتنشر أكثر من ذلك.

أضاف عماد الدين مصطفى لـ"الخليج 365"، الجمعيات التى سبق عقدها وآخرها اليوم، وهى جمعيات الدلتا للأسمدة والنصر للأسمدة وسيجوارت، تمت باجراءات احترازية وكمامات ومعقمات واتخاذ تدابير حمائية ، لافتا أن مسالة عقد الجمعيات العامة بالفيديو كونفرانس يحتاج لتغيير النظم الاساسية لشركات قطاع الاعمال العام الخاضعة لقانون 203 لسنة 1991 ، لأن الجمعيات العامة العادية وغير العادية تعقد حضوريا .

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24-3-2020 يواصل استقراره أمام الجنيه المصرى

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24-3-2020، حيث ثبت سعر الدولار على مستوى البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 15.58 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم

أسعار الذهب ترتفع 15جنيها وعيار 21 بـ690 جنيها للجرام

سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، ارتفاعا كبيرا وملحوظا بقيمة 15جنيها، حيث سجل الذهب اليوم عيار 21 ما قيمته 690 جنيها للجرام.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب:

ارتفع الذهب حوالي 2% اليوم الثلاثاء ليواصل مكاسبه من الجلسة السابقة التي بلغت نحو 4% عقب إجراءات غير مسبوقة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لدعم الاقتصاد الذي يعاني جراء فيروس كورونا ليتوقف نزوح السيولة.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 2 % إلى 1590 دولار للأوقية (الأونصة) مسجلا أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية منذ يونيو 2016، فى حين يتوقع خبراء سوق الذهب حدوث ارتفاع آخر للأسعار في مصر خلال الساعات القليلة المقبلة

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 590 جنيه للجرام.

عيار 21 يسجل 690 جنيها للجرام.

عيار 24 يسجل 789 جنيه للجرام.

الجنيه الذهب 5520 جنيها.

أوقية الذهب 1590 دولار.