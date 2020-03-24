شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات تكشف عن تأسيس 403 شركة في ثلاثة أشهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف التقرير الربع سنوى للاداء الاقتصادى، الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن عدد شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تم تأسيسها خلال الفترة يوليو - سبتمبر 2019 بلغت نحو 403 شركة مقارنة بـ 312 شركة تم تأسيسها خلال الفترة يوليو - سبتمبر 2018.
وبلغت رؤوس الاموال لهذه الشركات 336.07 مليون خلال الفترة يوليو - سبتمبر 2019، مقارنة ب 329.311 مليون جنية خلال الفترة يوليو - سبتمبر 2018.
وبلغت قيمة مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية 515 نقطة خلال الفترة يوليو - سبتمبر 2019 مقارنة ب نحو 461 نقطة خلال الفترة من يوليو - سبتمبر 2018.
وكان التقرير الشهرى للوزارة قد كشف عن وصول حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول إلى نحو 95.18 مليون اشتراك بنهاية نوفمبر 2019 ومقارنة ب 95.25 مليون اشتراك في أكتوبر 2019 و 93.95 مليون اشتراك في نوفمبر 2018.
ووفقا لتقرير وزارة الاتصالات فقد ارتفع عدد مستخدمو الإنترنت عن طريق المحمول إلى 43.7 مليون بنهاية نوفمبر 2019 بالمقارنة ب 38.67 مليون في أكتوبر 2019 و 34.37 في نوفمبر 2018.
ووصل عدد مستخدمو ال "USB modem" لنحو 3.59 مليون في نوفمبر 2019 مقارنة ب 3.58 في أكتوبر 2019 و 3.23 مليون في نوفمبر 2018، ووصلت السعة الدولية للإنترنت إلى نحو 2665.70 مليار نبضة/ث في نوفمبر 2019 مقارنة ب2665.78 في أكتوبر 2019 و 2343.54 في نوفمبر 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الاتصالات تكشف عن تأسيس 403 شركة في ثلاثة أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.