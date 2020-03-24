شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقلص مكاسبه في انتظار بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في انتظار التصويت على حزمة التحفيز المالي في الولايات المتحدة فضلا عن ترقب بيانات المخزونات الأمريكية.



ومن المنتظر تصويت الكونجرس الأمريكي على حزمة تحفيز مالي بقيمة تريليوني دولار لدعم الشركات والاقتصاد والمواطنين لتحمل أعباء وتداعيات فيروس "كورونا".



وسوف تعلن إدارة معلومات الطاقة غدا عن بيانات مخزون النفط في الولايات المتحدة عن الأسبوع الماضي، في حين سيكشف معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم عن بياناته الأولية.

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وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 15:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 101.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 102.2 نقطة وأقل مستوى عند 101.05 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 15:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 23.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 25.1 دولار وأقل سعر عند 23.1 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 1.5% إلى 27.4 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 28.6 دولار وأقل سعر عند 27.1 دولار.