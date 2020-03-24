شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي البحريني: لا فوائد أو رسوم على الأقساط المؤجلة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج، أنه إلحاقا لتوجيهات المصرف الصادرة بتاريخ 17 مارس 2020، فإنه يجب أن تكون الأقساط الستة المؤجلة من قبل بنوك التجزئة وشركات التمويل والتمويل الأصغر بدون رسوم على التأجيل وبدون فوائد أو أرباح إضافية ولا زيادة في سعر الربح/الفائدة.

وأشار إلى أنه يجب على العميل، حسبما كان يتم في السابق، دفع رسوم شركة التأمين (إن وجدت) فيما يتعلق بتمديد فترة بوليصة التأمين على الحياة، بحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

ويشمل التوجيه الرصيد المستحق لبطاقات الائتمان الذي تم خصمه بالفعل من حد بطاقة الائتمان اعتبارًا من 19 مارس 2020.

وكان مصرف البحرين المركزي قد حث البنوك والشركات المالية على دراسة إعادة الجدولة أو تأجيل أقساط القروض في ضوء تفشي فيروس كورونا.

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وقال البنك المركزي في التعميم، إنه يحث المؤسسات المالية أيضا على تقليص معدلات الربح والفائدة والرسوم والعمولات أو أي إجراءات أخرى للعملاء المتأثرين بانتشار الفيروس.

وتُجري مملكة البحرين محادثات مع بنوك للحصول على قرض بنحو مليار دولار بعد تعليق خطط إصدار سندات دولية بسبب الأوضاع السيئة بالسوق ووسط تراجع أسعار النفط العالمية الذي يلحق الضرر بمواردها.

وأعلنت مملكة البحرين مؤخرا، عن حزمة مالية حجمها 4.3 مليار دينار بحريني (11.39 مليار دولار) لمكافحة تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وحث مصرف البحرين المركزي البنوك والشركات المالية في وقت سابق على دراسة إعادة الجدولة أو تأجيل أقساط القروض في ضوء تفشي الفيروس.

واتخذت بعض البنوك المركزية بالمنطقة اجراءت احترازية لانتشار الفيروس وأبرزها قرار بنك الكويت المركزي بشأن تخفيض سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2.75% الى 2.50%.