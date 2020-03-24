شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض المصاريف يهبط بخسائر "مسك" 69% خلال 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية لشركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك"، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تراجع الخسائر بنسبة 69.3% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 24.6 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 80.1 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي خسائر تشغيلية بلغ 8.7 مليون ريال مقابل صافي خسائر تشغيلية بلغ 63 مليون ريال خلال العام 2018.

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وقالت الشركة إن تراجع الخسائر خلال العام 2019 يعود إلى انخفاض المصاريف خلال العام 2019.

هذا وبلغت الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2019 نحو 69.4 مليون ريال بنسبة قدرها 17.4% من رأس مال الشركة البالغ 400 مليون ريال.

وفي المُقابل، تراجعت الإيرادات إلى 468.2 مليون ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 591.9 مليون ريال خلال العام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت صافي خسائر بلغ 16.8 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل خسائر بلغت 43 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018. بنسبة تراجع بلغت 60.9%.