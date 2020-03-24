شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المصاريف العمومية تدفع "نادك" لتكبد الخسائر خلال 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية لشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك"، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 7.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 1.7 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 115.9 مليون ريال مقابل صافي خسائر تشغيلية بلغ 72.3 مليون ريال خلال العام 2018.

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وعزت الشركة تكبد الخسائر خلال العام 2019 إلى ارتفاع مصاريف البيع والتسويق بنسبة 2.35٪ مقارنة بالعام الماضي بسبب زيادة حجم المبيعات والإنفاق على أنشطة التسويق والمصاريف الترويجية.

كذلك ارتفعت تكاليف التمويل في العام 2019 مقارنة بالعام الماضي بنسبة 11.49٪ بسبب الزيادة في أسعار الفائدة، وإعادة هيكلة القروض قصيرة الأجل إلى قروض طويلة الأجل واعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (16) - عقود الإيجار.

وفي المُقابل، ارتفعت الإيرادات إلى 2.2 مليار ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 2.1 مليار ريال خلال العام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 51.7 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 49.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.