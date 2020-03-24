شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "أسيج" ترتفع 202% خلال 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية للمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج"، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 201.7% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 7.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 2.4 مليون ريال في العام 2018.

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وحققت الشركة صافي أرباح من الاستثمارات بلغ 4.7 مليون ريال مقابل خسائر استثمارية بلغ 3.2 مليون ريال خلال العام 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2019 إلى الارتفاع في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 6% والارتفاع في صافي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 3% والارتفاع في صافي أقساط التأمين المكتسبة بنسبة 7% والارتفاع في العمولات المكتسبة من إعادة التأمين بنسبة 72% والانخفاض في تكاليف استحواذ وثائق بنسبة 15% والارتفاع في صافي الأرباح الناتجة من استثمارات أموال حملة الوثائق بنسبة 10%.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 5.1 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مُقابل صافي ربح بلغ 4.2 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2018.