شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية تعلن تعديل مواعيد عمل شركات التأمين من 9 صباحا إلى 2 ظهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعديل العمل بقطاع التأمين ليصبح من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الظهر، مع الوضع في الاعتبار أن ساعات العمل بهيئة الرقابة المالية تم تعديلها لتصبح من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا.

يأتى ذلك في ضوء الظروف الحالية التي تمر بها البلاد من اتخاذ عددا من الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادى انتشار فيروس كورونا المستجد، وما استجد من صدور قرار رئيس الوزراء بحظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا لمدة أسبوعين.

وسبق أن أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تعديل مواعيد جلسة التداول بالبورصة.

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