شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية تعلن تعديل مواعيد عمل شركات التأمين من 9 صباحا إلى 2 ظهرا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعديل العمل بقطاع التأمين ليصبح من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الظهر، مع الوضع في الاعتبار أن ساعات العمل بهيئة الرقابة المالية تم تعديلها لتصبح من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا.
يأتى ذلك في ضوء الظروف الحالية التي تمر بها البلاد من اتخاذ عددا من الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادى انتشار فيروس كورونا المستجد، وما استجد من صدور قرار رئيس الوزراء بحظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا لمدة أسبوعين.
وسبق أن أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تعديل مواعيد جلسة التداول بالبورصة.
يذكر أنه في وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة التداعيات الاقتصادية على قطاع السياحة بعد ظهور فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، واحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، وحسام الشاعر، رئيس غرفة الشركات السياحية.
وفى مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على حرص الدولة بكافة أجهزتها على التعامل الفورى مع أى تداعيات لظهور فيروس كورونا المستجد، وما يتبع ذلك من آثار سلبية على عدد من القطاعات، مشيراً إلى أن قطاع السياحة يعد من أكثر القطاعات تضرراً، مؤكداً على أن الدولة تعمل حالياً على تخفيف الأعباء عن كاهل هذا القطاع المهم، ومراعاة العاملين به.
وخلال الاجتماع، قدم وزير السياحة والآثار عرضاً حول التعامل مع التداعيات والآثار الاقتصادية لظهور فيروس "كورونا المستجد"، مشيراً فى بداية العرض إلى مجموعة الإجراءات التى قام بها الاتحاد المصرى للغرف السياحية والغرف التابعة له، ففيما يخص العاملين في المنشآت الفندقية، تم التأكيد على الالتزام بالاستمرار في دفع الرواتب للعاملين والتكفل بإقاماتهم، هذا إلى جانب التبرع لشراء عدد 160 ألف وحدة لإجراء الفحص الطبي السريع للعاملين في القطاع السياحى، وتخفيض التواجد اليومى للعمالة الموجودة في فنادق القاهرة والجيزة بنسبة 50%.
كانت هذه تفاصيل خبر الرقابة المالية تعلن تعديل مواعيد عمل شركات التأمين من 9 صباحا إلى 2 ظهرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.