شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تقفز وسط آمال حيال تحفيز بتريليوني دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قفزت الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الثلاثاء، وسط مؤشرات على أن واشنطن تقترب من اتفاق على حزمة إنقاذ اقتصادي بتريليوني دولار مما أشاع جوا من التفاؤل في الأسواق المنكوبة تحت وطأة عمليات بيع هي الأشد منذ الأزمة المالية العالمية.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 1130.26 نقطة بما يعادل 6.08 % ليصل إلى 19722.19 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 107.04 نقطة أو 4.78 % مسجلا 2344.44 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 335.47 نقطة أو 4.89 % إلى 7196.15 نقطة عند الفتح.