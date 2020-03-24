شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. البنك المركزى يعلن مواعيد العمل بالبنوك خلال فترة تطبيق حظر التجول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك المركزى المصرى، اليوم الثلاثاء، فى بيان رسمى، إنه نظرًا للظروف الحالية التى تمر بها البلاد وفى سبيل اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادى انتشار فيروس كورونا، وفى ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر حركة المواطنين على كافة الطرق اعتباراً من الـ 7 مساءً وحتى 6 صباحاً لمدة أسبوعين، فقد تقرر تعديل مواعيد العمل بالقطاع المصرفى لتصبح، بالنسبة للجمهور من الساعة التاسعة والنصف صباحاً إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.

وأضاف البنك المركزى المصرى، أنه بالنسبة لمواعيد عمل الموظفين، ستكون من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية بعد الظهر، وذلك لحين صدور تعليمات أخرى.

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وجدير بالذكر أن البنوك العاملة فى السوق المحلية، عددها 38 بنكًا، وتمتلك أكثر من 12 ألف ماكينة صراف آلى، تعمل على مدار 24 ساعة ولمدة 7 أيام أسبوعيًا، لتلبية احتياجات المواطنين من الكاش.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء بداية من صباح غدا الأربعاء حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.