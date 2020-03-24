شكرا لقرائتكم خبر عن "الغرف التجارية" ترحب بقرار حظر التجول.. وتعلن إجراءات جديدة لإدارة الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة عن إجراءات جديدة لإدارة الأزمة "انتشار فيروس كورونا" تزامنا مع قرار الحكومة بحظر التجوال من الساعة الـ7 مساء حتي الـ6 صباحا إلي لمدة أسبوعين.

ورحب المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بقرار حظر التجوال لمواجهة فيروس كورونا وتفادي تداعياته السلبية علي الشارع المجتمعي المصري بشكل عام مطالبا المواطنين الالتزام بقرار الحظر لتخطي هذه الفترة العصيبة من تاريخ بلدنا الحبيبة بل في العالم باكملة.

وكشف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أنه تزامنا مع قرار الحظر بدأت الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية في اتخاذ خطوات جديدة تضاف إلي خطواتها الاحترازية الحالية وهي ضم هيئات مكاتب الشعب التجارية بالكامل إلي غرف العمليات المشكلة لمتابعة الأزمة ورصد حالة السوق ومتابعة مدي توافر السلع بأنواعها المختلفة خاصة الأساسية التي يحتاجها المواطن يوميا.

Advertisements

وشدد علي أن غرف العمليات تحولت إلي غرفة لإدارة الأزمة فيما يتعلق بالسوق في مختلف المحافظات من خلال الانعقاد المستمر والمتابعة اللحظية لحالة السوق ومدي توافر السلع ورفع تقارير لحظية عن كافة السلع ويتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية والإعلان عن وضع السوق أولا بأول .

وقال رئيس الاتحاد أن (غرف عمليات) الغرف التجارية بالمحافظات ستعلن عن أي مستجدات تطرا علي السوق وأماكنها وتوجيه المستهلكين بشكل صحيح نحو الاسواق وايضا الإعلان عن أي أماكن تحتاج إلي إمدادات من السلع أن وجد ذلك.

وأشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الي ان تحول غرف العمليات الي غرفة لإدارة الأزمة بغرف الجمهورية التجارية جاء بشكل سريع فور صدور قرار الحظر نظرا لاستجابة مجالس إدارات الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية سريعا تضامنا مع خطة الدولة للوقاية من فيروس كورونا مشددا علي ضرورة مساندة الدولة في الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها للحد من الازدحام وتقليل ساعات العمل فى الكثير من الجهات، والسعى للحفاظ على المواطن والتاجر والصانع ومؤدي الخدمة وكافة أفراد مجتمعنا المصري

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي قد أعلن اليوم عن مجموعة قرارات لمواجهة كورونا منها "حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارا من الـ7 مساء حتى الساعة 6 صباحاً لمدة اسبوعين وإيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص من الـ7 مساء حتى الساعة 6 صباحاً لمدة اسبوعين- ستغلق ابتداء من الساعة 5 مساءاً حتى 6 صباحا كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع والمراكز التجارية والمولات مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت، القرار لا يسري على المخابز والصيدليات - تعلق جميع المقاهي والكافيهات والكفتريات والملاهي والنوادي الليلية وأى ما يمثلها تقدم أنشطة ترفيهية غلق كامل طوال المدة - ستغلق امام الجمهور جميع المطاعم وما يقدم الماكولات وأن يقتصر العمل بها على توصيل الطلبات للمنازل فقط "دليفري" - تعلق جميع الخدمات التى تقدمها الوزارات للمواطنين "الشهر العقاري - المرور - سيتم تعليق كافة الخدمات طول هذه المدة يستثني منه الصحة لقيد الموليد والوفيات - غلق كل النوادي الرياضيه ومراكز الشباب والصالات الرياضية - تعليق الدراسة لمدة 15 يوم اخرى في المدارس والجامعات - يستمر العمل الخاص بمجلس الوزراء بتخفيض حجم العاملين بالمصالح الحكومية 15 يوم إضافية بعد إنتهاء مدة القرار الماضي - يستثنى من القرار المستشفيات والعاملين بالمستشفيات - سيتم تطبيق العقوبات الموجودة في قانون الطوارئ لمن يخالف القرارات وغرامات تبدأ من 4 آلاف جنيه وتنتهي بالحبس وتنادي الحكومة المواطنين بالالتزامات بالقرارات – وزارة الداخلية ستتعامل بحزم وقوة مع من يخالف القرارات والإجراءات لأنه يضر أسرته ومصر بأكملها".