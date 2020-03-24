شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الدلتا للأسمدة: إنتاج 881 ألف طن أسمدة بـ2.2 مليار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اليوم الجمعية العامة لشركة الدلتا للأسمدة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس القابضة .

وناقشت الجمعية العامة موازنة الشركة التخطيطية للعام المالى المقبل 2020-2021، وذلك بحضور وليد الرشيد، وأسامة مهدى العضوين المنتدبين للشؤون المالية والفنية وأعضاء مجلس الإدارة .

وخلال أعمال الجمعية استعرض المهندس عبد الواحد الدسوقى، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للاسمدة عددا من التحديات التى تواجه الصناعة، والتى تؤثر عليها بشكل كبير خاصة ما يتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج، بجانب تسليم أكثر من نصف الانتاج لوزارة الزراعة بسعر يقل عن سعر التكلفة .

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وحول مؤشرات الشركة للعام المقبل، أوضح رئيس الشركة أن الشركة تستهدف إنتاج 356 ألف أمونيا، و400 ألف طن يوريا، و125 ألف طن نترات، نحو 881 الف طن بمجمل ايرادات يصل لنحو 2.2 مليار جنيه.

وأوضح أن الشركة تستهدف خفض الخسائر المتوقعة، بنحو 100 مليون جنيه، حيث إن الخسائر من المتوقع أن تنخفض من 484 مليون جنيه، إلى نحو 380 مليون جنيه.

وأشاد سمير عبد الفتاح رئيس نقابة العاملين بالشركة، بجهود مجلس الإدارة برئاسة المهندس عبد الواحد الدسوقى، والعاملين فى خفض الخسائر ووضع الشركة على الطريق الصحيح، مطالبًا بتحرير سعر السماد لرفع الأعباء عن الشركة مع اعادة النظر فى سعر الغاز وربطه بالسعر العالمى مما يقلل التكاليف ويزيد المنافسة.

واعتمدت الجمعية العامة للشركة بحضور ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات، الموازنة التخطيطية ، كما أوصت بالاستغلال الأمثل للأصول والطاقات المتاحة مع ترشيد استهلاك الطاقة وبذل الجهود للحد من الانبعاثات.