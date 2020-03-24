شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات تبدأ فى تطبيق إجراءات احترازية قوية لضمان سلامة العاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات، أن الشركة قد بدأت بالفعل في تطبيق إجراءات احترازية قوية لضمان سلامة العاملين في مراكز الاتصال الخاصة ومراكز خدمة العملاء، وذلك دون الإخلال بمنظومة العمل، حيث بدأت الشركة في تطبيق سياسة العمل من المنزل لعدد كبيرة من مقدمي الخدمة عبر تسليمهم أجهزت كمبيوتر ليتمكنوا من تقديم الخدمة عن بعد، مضيفًا أن الشركة منحت جميع الأمهات، والسيدات الحوامل، وكذلك الموظفين الذين يعانون من أمراض الدم او أمراض المناعة أجازه مدفوعة الأجر لمدة 14 يومًا.

وقال المصدر، إن هذه الإجراءات ساهمت في تقليل عدد العاملين داخل المراكز بنحو 75%، وبالتالي ضمنت وجود مسافة آمنة بين مقدمي الخدمة العاملين داخل المركز، ذلك فضلًا عن أعمال التعقيم والتطهير المستمرة لكافة المواقع والمكاتب، وتوفير المستلزمات اللازمة للوقاية والتعقيم.

وأكد المصدر على الدور الحيوي الكبير لمراكز الاتصال ومراكز خدمة العملاء في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة خطر انتشار فيروس كوروناـ والتي ستزيد من الطلب على مكالمات خدمة العملاء بشكل ملحوظ، الأمر الذي دفع الشركة لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان سلامة مقدمي الخدمة دون الإخلال بما يقدمونه من خدمات.

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وكشف تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن ارتفاع عدد مشتركي التليفون الأرضي في مصر إلى 8.99 مليون اشتراك بنهاية نوفمبر 2019 مقارنة بـ 8.72 مليون اشتراك في أكتوبر 2019 و8.12 في نوفمبر 2018 ، فيما ارتفع إجمالي سعة السنترالات إلى 24.63 مليون خط في نوفمبر 2019 و 24.22 مليون خط في أكتوبر 2019 و 18.79 مليون حط في نوفمبر 2018.

كما وصل عدد مشتركي الإنترنت المنزلي ADSL إلى 7.23 مليون اشتراك في نوفمبر 2019 مقارنة ب 7.17 مليون اشتراك في أكتوبر 2019 و 6.40 مليون اشتراك في نوفمبر 2018.

وتستحوذ القاهرة الكبرى على النسبة الأعلى من التوزيع الجغرافي للمشتركين بخدمة ADSL بنسبة 38% يليها الدلتا بنسبة 33% وقبلي 13% و الإسكندرية ومطروح 10% ومدن القناة وسيناء والبحر الأحمر 6%.