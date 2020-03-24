ياتا: توقعات بانخفاض إيرادات شركات الطيران العالمية 250 مليار دولار هذا العام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الاتحاد الدولى للنقل الجوى (إياتا) اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع انخفاض إيرادات شركات الطيران العالمية بمقدار 250 مليار دولار هذا العام، بتراجع نسبته 44% مقارنة مع المستويات المسجلة فى 2019، فى الوقت الذى ينال فيه تفشى فيروس كورونا من القطاع.

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