شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصادر مصرفية مطلعة، لـ"الخليج 365"، إنه تم تعديل مواعيد العمل بالبنوك العاملة فى السوق المصرية، بدءًا من غد الأربعاء، مع تطبيق قرار حظر التجول، لتصبح من الساعة 9:30 صباحًا وحتى 1.30 ظهرًا للجمهور، وللموظفين من الساعة 9 صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر .

وأكدت المصادر، أنه تم تعديل ساعات العمل فى فروع بعض البنوك التى كانت تعمل حتى الثالثة عصرًا والخامسة مساء والفروع التى تعمل لمدة 24 ساعة، لتصبح مواعيد العمل فى جميع فروع البنوك حتى الساعة الـ1.30 ظهرًا للجمهور.

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جدير بالذكر أن البنوك العاملة فى السوق المحلية، عددها 38 بنكًا، وتمتلك أكثر من 12 ألف ماكينة صراف آلى، تعمل على مدار 24 ساعة ولمدة 7 أيام أسبوعيًا، لتلبية احتياجات المواطنين من الكاش.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء بداية من صباح غدا الأربعاء حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.