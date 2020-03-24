شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع مع متابعة جهود احتواء فيروس "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي امام أغلب العملات الرئيسية في ظل المتابعة من جانب المستثمرين والتفاؤل بشأن جهود احتواء فيروس "كورونا".



وكان وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشن" قد صرح بأن الولايات المتحدة قادرة على احتواء الفيروس التاجي في غضون 12 أسبوعاً.



وتترقب الأسواق عن كثب إقرار الكونجرس الأمريكي لحزمة تحفيز مالي تقدر بقيمة تريليوني دولار لاحتواء تداعيات فيروس "كورونا".

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وأقرت العديد من الدول حول العالم حزم تمويل ضخمة وسخية لمساعدة الشركات والأسر وتوفير السيولة الكافية في أسواق المال.



يأتي ذلك مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي القاتل إلى أكثر من 350 ألف شخص حول العالم بينما توفي ما يقرب من 16 ألف شخص آخرين.



هذا، وعلى الأرجح سيوافق الكونجرس اليوم عبلى حزمة التمويل والتحفيز المقدرة بتريليوني دولار وسط تصريحات إيجابية في ذات الشأن.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 15:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.9% إلى 0.5937، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.5975 وأقل سعر عند 0.5806.