الاقتصاد

هبوط نشاط القطاع الخدمي في أمريكا إلى أدنى مستوى على الإطلاق

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباطأ القطاعين الصناعي والخدمي في الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري بشكل حاد نتيجة تأثير فيروس "كورونا"  خصاة على القطاع الخدمي الذي يشكل نحو ثلثي الاقتصاد الأكبر في العالم.


وأظهرت بيانات "آي إتش  سي ماركت"  انخفاض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي الأمريكي إلى 39.1 نقطة في الشهر الجاري، وهو المستوى الأدنى على الإطلاق، كما أنه سجل أكبر انخفاض ششهري منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2009 مقارنة بقراءة فبراير/شباط عند 49.4 نقطة.


هذا، وقد هبط أيضا مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة إلىى 49.2 نقطة هذا الشهر، وهو المستودى الأدنى في أكثر من عشرة أعوام.

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