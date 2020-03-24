شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس تقفز بأكثر من 5% مع ترقب حزمة التحفيز الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل ترقب عن كثب لحزمة التحفيز المالي في الولايات المتححدة لمواجهة فيروس "كورونا".

وانتعشت أسواق الأسهم والعملات والمعادن الصناعية وحتى النفيسة عقب تصريحات وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشن" الذي أكد قدرة بلاده في القضاء على الفيروس التاجي خلال 12 أسبوعاً.

وصرح الرئيس الأمريكس "دونالد ترامب" بأنه من الضروري اليوم تمرير حزمة التحفيز المالي المقدرة بتريليوني دولار لمواجهة "كورونا". Advertisements

وتشمل هذه الحزمة دعم الشركات والأسر وإرسال أموال للمواطنين لتحمل تبعات وتداعيات الفيروس.

وسوف تصدر بيانات مؤشري القطاعين الصناعي والخدمي في الولايات المتحدة والتي تظهر مدى تعافي هذين القطاعين الحيويين.

وانتعش النحاس أيضاً مع بدء استئناف وتشغيل أنشطة صناعية في الصين بعد سيطرة بكين على تفشي الفيروس.

وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسسعار النحاس عقود تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 13:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 5.2% إلى 2.20 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 2.22 دولار بينما سجل أقل سعر عند 2.08 دولار.

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