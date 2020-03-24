شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة قوية للداو جونز في بداية التعاملات بمكاسب تتجاوز 1200 نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية بشكل حاد في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل التفاؤل والترقب لحززمة التحفيز المالي في الولايات المتحدة.



كانت إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد اقترحت حزمة بتريليوني دولار لتحفيز الاقتصاد والشركات والأسر في مواجهة فيروس "كورونا".



وبعد فشل مجلس الشيوخ مرتين هذا الأسبوع في الموافقة على هذه الحزمة، من المتوقع تمريرها في وقت لاحق اليوم.

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وأكدت زعيمة الديمقراطيين ورئيسة مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي" على أن الاتفاق بشان حزمة التمويل والتحفيز قريب للغاية.



كان وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشن" قد أكد على قدرة بلاده بشان القضاء على فيروس "كورونا" وتداعياته في غضون 12 أسبوعاً.



وعلى صعيد التعاملات، قفز "داو جونز" بحلول الساعة 14:58 بتوقيت جرينتش بنسبة 6.5% (ما يعادل 1214 نقطة) إلى 19806 نقاط، وارتفع "ناسداك" بنسبة 5.1% (ما يعادل 350 نقطة) إلى 7210 نقاط، فيما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 5.6% (ما يعادل 125 نقطة) إلى 2361 نقطة.