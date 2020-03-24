شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 6193.66 نقطة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 5:12 مساءً, 24 مارس 2020 م
المناطق - واس
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 203.43 نقطة ليقفل عند مستوى 6193.66 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.1 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 200 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 185 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 8 شركات على تراجع.
وكانت أسهم شركات اللجين، وباتك، وأليانز إس إف، واكسا التعاونية، والتأمين العربية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الخبير ريت، ومهارة، والخليج للتدريب، وسويكورب، والمراعي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 6.81%.
فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وأرامكو السعودية، والراجحي، والإعادة السعودية، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، وسابك، ومهارة هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 574.08 نقطة ليقفل عند مستوى 5803.12 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 11 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 320 ألف سهم تقاسمتها 868 صفقة.
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