شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تخصص مليار جنيه لتوفير مستلزمات مواجهة "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المستشار نادر سعد في تصريح له اليوم ، أن القرار يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية برفع درجة الاستعداد القصوى على خلفية تحذير منظمة الصحة العالمية لجميع دول العالم لأخذ احتياطاتها الوقائية من انتشار ڨيروس "كورونا المستجد".
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