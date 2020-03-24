شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تقفز بعد الاعلان عن حزمة إنقاذ بـ 2 تريليون دولار والان نبدء بالتفاصيل
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 1130.26 نقطة بما يعادل 6.08 بالمئة ليصل إلى 19722.19 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 107.04 نقطة أو 4.78 بالمئة مسجلا 2344.44 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 335.47 نقطة أو 4.89 بالمئة إلى 7196.15 نقطة عند الفتح.
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