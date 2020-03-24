الاقتصاد

الأسهم الأمريكية تقفز بعد الاعلان عن حزمة إنقاذ بـ 2 تريليون دولار

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قفزت الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الثلاثاء وسط مؤشرات على أن واشنطن تقترب من اتفاق على حزمة إنقاذ اقتصادي بتريليوني دولار مما أشاع جوا من التفاؤل في الأسواق المنكوبة تحت وطأة عمليات بيع هي الأشد منذ الأزمة المالية العالمية.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 1130.26 نقطة بما يعادل 6.08 بالمئة ليصل إلى 19722.19 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 107.04 نقطة أو 4.78 بالمئة مسجلا 2344.44 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 335.47 نقطة أو 4.89 بالمئة إلى 7196.15 نقطة عند الفتح.

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