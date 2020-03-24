لمدة 6 أشهر.. البنك الأهلي يعلن وقف تحصيل كافة الأقساط والعوائد المستحقة على المواطنين

أعلن البنك الأهلي المصري بتفعيل قرارات البنك المركزي المصري بشكل فورى بوقف كافة مطالبات الأقساط أو المستحقات الخاصة بمختلف أنواع القروض والمستحقة عن مارس ٢٠٢٠ ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمساندة المواطنين في تجاوز الآثار المترتبة على الأحداث الأخيرة التي تمر بها البلاد ودول العالم.

كما وجه البنك للتأكد من إيقاف كافة الرسائل التذكيرية للعملاء لسداد الأقساط وكذلك إيقاف فرق عمل البنك المنوط بها التحصيل من مطالبة العملاء بأية مبالغ مستحقة لقروض أو مديونيات لبطاقات ائتمان أو تمويل لجهات اعتبارية والتي تشمل الشركات بأنواعها.

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وسيتم ترحيل كافة جداول القروض الشخصية أو قروض الجهات الاعتبارية من مختلف أنواع الشركات والهيئات لمدة 6 شهور وذلك تنفيذا لتعليمات البنك المركزي المنظمة لتلك الإجراءات، على أن يتم احتساب العوائد التعاقدية - بدون أية عوائد أو غرامات إضافية- خلال فترة التأجيل البالغة ستة أشهر بدون مطالبة العملاء بأي سداد نقدي لها خلال ذات الفترة بحيث يتم إعادة توزيعها على عدد أقساط السداد الخاصة بكل عميل.

أما فيما يتعلق بالشركات أو الجهات التي يتمتع العاملين فيها بتسهيلات من البنك والذين لا يرغبوا في تأجيل الأقساط المستحقة عليهم، فيتم حاليا مراجعة هؤلاء العملاء للحصول على تعليمات كتابية منهم بذلك.

علما بأنه سيتم خلال منتصف شهر إبريل القادم إفادة العملاء بقيم الأقساط المعدلة لتشمل العوائد التعاقدية خلال فترة التأجيل حتى يتم من جانبهم الالتزام بسدادها بعد انتهاء مدة التأجيل المعلن ليبدأ سداد الأقساط الجديدة اعتبارا من اقساط شهر سبتمبر 2020 بإذن الله.