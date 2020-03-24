تعرف على المواعيد الجديدة لفترة عمل البنوك مع تطبيق حظر التجول

قال مصادر مصرفية، إنه تم تعديل مواعيد العمل بالبنوك العاملة فى السوق المصرية، بدءًا من غد الأربعاء، مع تطبيق قرار حظر التجول، لتصبح من الساعة 8:30 صباحًا وحتى الثانية ظهرًا للجمهور والعملاء، وللموظفين حتى الساعة 3:30 عصرًا.

وأكدت المصادر، لـ"اليوم السابع"أنه تم تعديل ساعات العمل فى فروع بعض البنوك التى كانت تعمل حتى الثالثة عصرًا والخامسة مساء والفروع التى تعمل لمدة 24 ساعة، لتصبح مواعيد العمل فى جميع فروع البنوك حتى الساعة الـ2 ظهرًا فقط.

جدير بالذكر أن البنوك العاملة فى السوق المحلية، عددها 38 بنكًا، وتمتلك أكثر من 12 ألف ماكينة صراف آلى، تعمل على مدار 24 ساعة ولمدة 7 أيام أسبوعيًا، لتلبية احتياجات المواطنين من الكاش.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء بداية من صباح غدا الأربعاء حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.