شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البنك التجارى الدولى: ما يهمنا حاليا صلابة الاقتصاد وسلامة المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هشام عز العرب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولى مصر CIB، إن مصر ليست مختلفة عن دول بقية دول العالم بالنسبة للآثار الاقتصادية في أزمة فيروس كوورنا، موضحأ أن كل بنوك العالم تستخدم الفائدة، وتخفيض الفائدة سيؤثر بالسلب على المودعين.

وأضاف عز العرب في مداخلة لقناة العربية، أن موضوع تخفيض الفائدة لها تأثيرات على معدل العائد لفترة مرحلية، وما يهمنا حالياً هو صلابة واستدامة الدورة الاقتصادية في مصر، مشيراً إلى أن كل الإجراءات التي تم اتخاذها الغرض منها استمرارية الاقتصاد وعدم انقطاع الدورة.

وأشار هشام عز العرب، إلى أن الأزمة صعبة على العالم بأكمله، ليس الأرباح فقط، ولكن سلامة الموظفين وعملاء البنك، الاستعداد لما هو قادم وقد يكون أسوء من ناحية الجزء الصحي، موضحاً أن البنك أخذ إجراءات السلامة بالتنسيق مع وزارة الصحة، وكذلك البنك المركزي.

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وتابع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في البنك التجاري الدولي، أن جزء تخفيض العمالة داخل البنك تم بالفعل، وأنا حالياَ أعمل في المنزل هذا الأسبوع وزميل أخر يذهب للعمل، وأجرينا ذلك في جميع الفروع، مشيراً إلى أنه تم تقليل عدد الموجودين بالفرع من العملاء، كما نضع ارشادات على ماكينات الصرف الآلي.

وعن تأجيل أقساط البطاقات الائتمانية لـ6 أشهر بدون أي غرامات، قال عز العرب، "البنوك المركزية توجه بدعم قطاعات اقتصادية متضررة بعينها فى ضوء رؤية كل بنك، ولكن فى مصر تقرر توسيع نطاق المبادرة لتشمل كافة القطاعات".