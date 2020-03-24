شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بترول: توقعات بانخفاض النفط لـ20 دولار والولايات المتحدة أكبر المستفيدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور جمال القليوبي، استاذ هندسة البترول والطاقة، أن الانخفاضات التي تشهدها أسعار النفط حاليا بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد ستستمر لفترة ليست بالقليلة لحين إعلان منظمة الصحة العالمية عن الأمصال والعلاجات لمواجهة هذا الفيروس.

وأضاف أستاذ هندسة البترول والطاقة، في تصريحات لـ"الخليج 365" أن هناك توقعات بوصول سعر برميل النفط لـ20 دولار خلال الأسبوعين القادمين موضحا أن انخفاض أسعار النفط والوصول إلى تلك الأسعار المتدنية، حيث سجل سعر برميل النفط اليوم 26.4 دولار للبرميل له تأثيرات سلبية على اقتصاديات دول الخليج والتى تعتمد بشكل مباشر على بيع النفط الخام.

وأشار الدكتور جمال القليوبي، أن الولايات المتحدة هي أكبر المستفيدين من انخفاضات أسعار النفط لإعادة حجم المخزون الإستراتيجي الفيدرالي والعودة مرة أخرى لحماية وزيادة مخزونها الاستراتيجي من النفط الخام.

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وكان وزير الطاقة الأمريكى قد أبلغ تلفزيون بلومبرج، أمس الاثنين، أن إقامة تحالف نفطى بين الولايات المتحدة والسعودية، أكبر منتج فى أوبك، هو أحد "الأفكار العديدة العديدة" التي يتداولها صناع السياسات الأمريكيين لكن من غير المؤكد أن يتحول إلى مقترح رسمي.

وقال الوزير دان برويليت "لا أعرف ما الذى سَيُقدم بصورة رسمية، في إطار عملية السياسات العامة." وقال إن قرارا لم يتخذ بشأن "أى شيء من ذلك القبيل.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أوردت يوم الجمعة أن مسئولين من وزارة الطاقة يسعون لإقناع إدارة ترامب للضغط على السعودية من أجل الانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للبترول والعمل مع الولايات المتحدة من أجل جلب الاستقرار إلى الأسعار.