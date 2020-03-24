شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. التخطيط تطلق "كبسولة رائد الأعمال" للتوعية حول أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حملة "كبسولة رائد الأعمال" والتي تستمر علي مدار الأسبوع بواقع حلقة يوميًا، حيث تأتي في إطار الحملات التي تتبناها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، للتوعية بشأن التعامل مع الأزمة التي يشهدها العالم حاليًا فيما يخص فيروس كورونا المستجد والمعروف علميًا باسم "كوفيد 19".

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 أن حلقات كبسولة رائد أعمال يقدمها مجموعة من المتخصصين في ريادة الأعمال، مؤكدة أهمية اتخاذ التدابير اللازمة فى كل أماكن تواجد الموظفين للحد من انتشار فيروس كورونا، مع توفير بيئة عمل صحية وآمنة بما يضمن انسيابية العمل بكفاءة، مشيرة إلى ضرورة العمل من أجل توفير كل الحلول اللازمة سواء الصحية أو التكنولوجية لضمان سير العمل.

وتضمنت الحلقة الأولي استعراض أنسب طرق التعامل مع أزمة فيروس كورونا في الشركات الناشئة والتي تضمنت الوضوح والشفافية في استعراض الوضع الحالي للفيروس وتبعاته على الأعمال الحالية للشركة أو المؤسسة، فضلًا عن الاستعانة بمصادر موثوقة للبيانات والمعلومات سواء من جهات رسمية في الدولة أو من منظمة الصحة العالمية، قبل اتخاذ القرارات.

كما استعرضت الحلقة طرق التعامل مع الأزمة في الشركات الناشئة؛ متضمنة تكوين خلية لإدارة الأزمة من الموظفين الأكفاء الذين لديهم سلطة اتخاذ القرارات إلي جانب توفير وسائل اتصالات مناسبة باستخدام التكنولوجيا الحديثة لكل العاملين لتسهيل عملية التواصل في حالة العمل من المنزل.

Advertisements

ويمكن متابعة الحلقات الخاصة بالكبسولة يوميًا من خلال صفحة مشروع رواد 2030 علي منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك.

لينك الفيديو يمكن نشره مع الخبر.

مشاهدة أولي حلقات كبسولة رائد الأعمال

