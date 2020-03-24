شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يضطر لتأجيل السلبية– تحليل -24-3-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد سعر النحاس عزمه السلبي بتداولات يوم أمس مما دفع به للاستقرار فوق مستوى 2.0700 مؤجلا بذلك الهجوم السلبي ليبدأ بتشكيل تداولات تصحيحية صاعدة بوصوله نحو 2.1600.

نتوقع المزيد من التداولات الإيجابية لحين اختبار السعر للمقاومة المستقرة عند 2.2820, بينما تسلله مجددا دون مستوى 2.0700 فإن ذلك سيعيده للمسار السلبي ولنذكر بتمركز الأهداف الرئيسية حول 2.0000 و 1.9200 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.0700 و 1.2100

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل مؤقت