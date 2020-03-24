شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يضطر لتأجيل السلبية– تحليل -24-3-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد سعر النحاس عزمه السلبي بتداولات يوم أمس مما دفع به للاستقرار فوق مستوى 2.0700 مؤجلا بذلك الهجوم السلبي ليبدأ بتشكيل تداولات تصحيحية صاعدة بوصوله نحو 2.1600.
نتوقع المزيد من التداولات الإيجابية لحين اختبار السعر للمقاومة المستقرة عند 2.2820, بينما تسلله مجددا دون مستوى 2.0700 فإن ذلك سيعيده للمسار السلبي ولنذكر بتمركز الأهداف الرئيسية حول 2.0000 و 1.9200 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.0700 و 1.2100
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل مؤقت
كانت هذه تفاصيل خبر النحاس يضطر لتأجيل السلبية– تحليل -24-3-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.