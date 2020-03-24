شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يتذبذب ضمن النطاق السلبي– تحليل - 24-3-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل سعر البلاتين بتحقيقه لكسر مستوى 550.00 ليضطر بذلك لتشكيل تداولات تصحيحية مؤقتة باندفاعه نحو 666.00, نذكر بأن استمرار تشكيل مستوى 710.00 للمقاومة الإضافية يدعم الترجيح السلبي لحين تجديد الضغط على العائق المذكور سابقا. بينما اختراق السعر لمستوى 710.00 والثبات فوقه, سيزيد من فرص تشكيله لتداولات تصحيحية صاعدة جديدة ليحاول بذلك اختبار مقاومة القناة الهابطة والممتدة حاليا نحو 795.00 تقريبا. Advertisements نطاق التداول المتوقع ما بين 710.00 و 620.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن النطاق الهابط

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